В среду, 30 октября, на НСК Олимпийский в Киеве пройдет встреча местного "Динамо" и приехавшего в гости "Шахтера". Команды сыграют на выбывание в 1/8 финала Кубка Украины. Стартовый свисток Виктора Копиевского назначен на 19:30.

Телетрансляцию встречи организует 2+2. Также видеотрансляцию планируют на онлайн-канале FootballHub и на официальном YouTube канале киевского "Динамо".

Что происходит в Киеве:

18:57 Футболисты вышли на НСК Олимпийский хорошенько размяться перед игрой

18:55 Появились стартовые составы команд:

Динамо: Бущан - защитники - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - полузащитники - Шепелев, Сидорчук (К), Караваев, Цыганков, Вербич - нападающий Беседин.

Запасные Алексея Михайличенко: Нещерет, Соль, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Родригес

Шахтер: Пятов - защитники - Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат, - полузащитники - Степаненко, Коваленко, Тайсон (К), Марлос, Коноплянка - нападающий Мораес

Запасные Луиша Каштру: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон, Додо

18:45 На текущий момент уже завершились встречи Мариуполь - Олимпик (1:0), Ингулец - Днепр (2:1), Николаев - Десна (2:4), Минай - Львов (2:0)

18:30 На сегодняшнем матче протестирует систему VAR - видео-ассистент арбитра.

18:20 "Шахтер" по традиции на выезде прогулялся по принимающему городу и встретился с болельщиками.

De facto финал

По регламенту турнира, в 1/8 финала команды проведут лишь одну встречу. Поэтому победитель сегодняшней игры сразу выйдет в четвертьфинал. С учетом статуса команд, каждая из них в случае успеха на НСК Олимпийский, может всерьез рассчитывать и на итоговую победу в Кубке. Впрочем, "растущие" сейчас футбольные, такие как "Александрия" или "Днепр", вполне могут и не допустить этого.

Сегодня, в случае ничьи в основное время на НСК будут назначено дополнительное (по 15 минут). Затем возможны пенальти. В предыдущей взаимной серии "одиннадцатиметровых" в Кубке победили "горняки".

Кондиции

У "Шахтера" по индивидуальной программе занимаются получившие повреждения Майкон, Александр Пихаленок и Андрей Тотовицкий. В целом команда в хорошей форме, даже несмотря на ничью с "Александрией" в Харькове.

Динамовцы же не смогут рассчитывать на Виталия Буяльского. Под вопросом готовность находившегося в лазарете Тамаша Кадара. Все остальные подопечные Алексея Михайличенко готовы. Для него самого сегодняшняя игра станет первой встречей с ФК "Шахтер" после возвращения на должность наставника ФК "Динамо".

Отметим, что накануне встречи "горняки" провели короткую тренировку с акцентом на тактических упражнениях.

Фото: shakhtar.com

Сегодняшняя игра на НСК "Олимпийский" будет ключевой прежде всего с психологической точки зрения. Обеим командам необходим заряд позитива перед решающими еврокубковыми встречами, которые состоятся уже на следующей неделе. Для "горняков" это игра в Загребе (6 ноября), а для динамовцев - футбольная встреча в Копенгагене (7 ноября).

У обеих команд предыдущая игра в чемпионате была с их точки зрения, не очень успешной. И завершилась с одинаковым счетом (1:1).

Слова

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов сказал, что обе команды находятся в одинаковых условиях. "Нас и болельщиков ждет интересный матч, в котором каждый будет биться за победу", – отметил он.

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич заявил, что если динамовцам удастся выиграть у "горняков", то можно будет задумываться и о чемпионстве. По его словам, сейчас трудно об этом говорить, поскольку "Шахтер" опережает "Динамо" на много пунктов. Но все будет зависеть от того, как сложатся очные встречи.

"У нас всегда принципиальные и тяжелые матчи. Если удастся в них одержать победы, тогда можно будет говорить о чемпионстве", - приводит его слова издание Трибуна.

Разное

Билеты

Билеты можно купить в кассах стадиона "Динамо", в кассах на Троицкой площади у станции метро "Олимпийская". Будет работать и дополнительная касса на Спортивной площади (вход со стороны "Бессарабских ворот"). Все перечисленные окошки будут открыты до конца первого тайма.

Метро

Из-за "украинского классико" в среду возможны изменения в работе метро. Перед началом игры на вход могут закрыть станцию "Олимпийская". А после окончания футбольного поединка на вход закроют станции "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Форма

У динамовцев сегодня белый верх, синий низ. "Горняки" выйдут на поле в своих традиционных оранжево-черных цветах. Вратарь "Динамо" сыграет в черной форме, его коллега по позиции из "Шахтера" - в голубой.

Фото: fcdynamo.kiev.ua