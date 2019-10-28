В ночь с 26 на 27 октября в Харькове у подъезда дома нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, кандидатуру которого на должность губернатора Харьковской области недавно согласовал Кабмин, сгорел автомобиль. Об этом Кучер написал в Facebook.

"Вчера возле моего подъезда сгорел этот автомобиль. Моя машина стояла в 10 метрах. Сгоревший бус не принадлежит жильцам дома. С одной стороны, учитывая криминальные войны в Харькове - ерунда. И может случайность. А с другой, может кто-то что-то хочет мне сказать? Тогда отвечаю, я решение принял и оно не изменится..." - написал Алексей Кучер.

По данным полиции, инцидент произошел 27 октября в 02:10. Микроавтобус Volksvagen Transporter был припаркован возле дома на улице Ярославская в Холодногорсоком районе города. Машина полностью сгорела, в результате никто не пострадал.

Скриншот, фото: Facebook/ Олексій Кучер

Напомним, неделю назад правительство согласовало отставку двух губернаторов - Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей. Кандидатом на должность председателя Харьковской ОГА согласовали Алексея Кучера.

Кандидатура Алексея Кучера обсуждалось уже давно. Его считают близким к влиятельному министру внутренних дел Арсену Авакову. "Страна" подробно рассказывала о нем.