Суд постановил, что использование сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом "Украина", было незаконно. Поэтому Петр Порошенко должен выплатить певице почти 270 тыс. гривен компенсации. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения.

Кроме того, в ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".

Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения. Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.

"Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истица компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940,00 грн", - сказано в материалах суда. Решение суда вступило в законную силу 8 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что Анастасия Приходько решила стать прокурором. Хотя до этого певица заявила, что уходит из политики.