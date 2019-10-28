"Укрзализныця" запустила второй состав поезда Киев - Мариуполь с обновленными вагонами и таким образом сделала этот маршрут ежедневным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"27 октября Укрзализныця запустила в первый рейс молодежный поезд с 350-ю представителями Украинской академии лидерства… В дальнейшем этот поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев - Мариуполь". Таким образом маршрут становится ежедневным", - сказано в сообщении.

Уточняется, что этот поезд состоит из 10 вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагон типа СВ). На капитально-восстановительный ремонт этих вагонов "Укрзалицзныця" потратила более 140 млн грн.

"Первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров", - добавили в "Укрзализныце".

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" решила не достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" хочет поднять цены на проезд в поездах в 2020 году.