Дефицит госбюджета США в 2019 финансовом году, который закончился 30 сентября 2019, увеличился на 26%. Его цифра вплотную приблизилась к отметке $1 триллион, передает Интерфакс-Украина.

Расходы бюджета выросли на 8%, до $4 трлн 446,584 млрд. Крупнейшая статья бюджетных расходов - соцобеспечение - в минувшем фингоду увеличилась на 5,7%, до $1 трлн 44,416 млрд, затраты на оборону выросли на 8,8% - до $687,6 млрд, программу медицинского страхования Medicare - на 10,6%, до $651 млрд, на здравоохранение - на 6,1%, до $584,8 млрд.

По данным Минфина США, отрицательное сальдо бюджета США в минувшем фингоду выросло до максимальных за семь лет -$984,45 млрд. В предыдущем фингоду дефицит США показал -$779,16 млрд. Дефицит США увеличивается четыре года подряд - это самый длительный период его непрерывного увеличения с начала 80-х гг.

Расходы на выплаты процентов по госдолгу повысились на 16%, траты на образование - подскочили на 44%. Доходы бюджета в минувшем фингоду уменьшились до 16,3% ВВП с 16,4% ВВП в 2018 фингоду, расходы бюджета выросли до 20,9% ВВП с 20,2% ВВП.

Таким образом, дефицит составил 4,6% ВВП по сравнению с 3,8% ВВП в 2018 году. Доходы бюджета в 2019 фингоду увеличились на 4% и составили $3 трлн 462,196 млрд. Поступления от корпоративных налогов выросли на 12% и составили $230 млрд, налогов физлиц - повысились на 2%, до $1 трлн 717,857 млрд.

В сентябре 2019 года в США был зафиксирован профицит бюджета в размере $82,8 млрд против $119,1 млрд в том же месяце 2018 года. Доходы бюджета в сентябре увеличились на 8,9%, до $374 млрд, расходы выросли на 29,8%, до $291,3 млрд. Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году. В 2009 году был отмечен максимальный дефицит на текущий момент в истории США, - $1,41 трлн (9,8% ВВП).

Как сообщала "Страна", в США официально подтвердили смертельные случаи от "безвредного" вейпа. Кроме того, в 33 штатах зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно вызванных курением вейпа.

Напомним, что жители США к Хэллоуину хотят потратить на сладости почти $3 млрд. Для сравнения, эта сумма значительно превышает годовой бюджет Киева.