В Украине постепенно холодает. Во вторник, 29 октября, в стране ожидаются осадки, температура воздуха опустится до +7...+13 градусов. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферный фронт наконец пришел в Украину... Фронт, как и положено почтенному атмосферному образованию, несет с собой дожди. Правда, в основном небольшие. Завтра, 29 октября, влажная погода будет преобладать повсеместно, если не с туманами, то с дождевыми остатками фронта. Поскольку фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух. Теплую погоду постепенно будет вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia, который находится пока только под Исландией", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник в течение дня в Украине ожидается +7...+13 градусов, на юго-востоке +12...+15 градусов, в Крыму до +17 градусов. Небольшие дожди пройдут на западе, севере, местами в центре и Донецкой области. На остальной территории страны - без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. Ночью и утром возможны туманы.

По данным синоптика, в Киеве 29 октября существенных осадков не ожидается, максимум туман или незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

"В среду, четверг и пятницу в столице за дело возьмется Oldenburgia, вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до -1...-5 градусов, днем ​​до +4...+7 градусов - очень холодно. Одевайтесь теплее, проверьте, закручены ли с прошлого года батареи, чтобы слишком близко не знакомиться с соседями, защитите или спасите хризантемы, пришейте наконец пуговицу на теплое пальто - словом, готовимся к ежегодной переправе на зимние праздники", - написала Диденко.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, с понедельника, 28 октября, в Украину начинает проникать холод.

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