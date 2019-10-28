Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о намерении кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов и ликвидировать традиционную пресс-службу. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Традиционное понятие "пресс-службы" должно прекратить свое существование. Формирование "положительного образа политика/органа" должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период - объяснить максимальному количеству людей, куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы", - написал Федоров.

Он добавил, что на данный момент министерство стоит на пути формирования команды коммуникации. По словам вице-премьера, есть желание "привлекать" людей для получения качественной обратной связи и создание команды "послов" проекта.

Также он написал, чем будет руководствоваться при формировании команды.

Отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, сммщикы своей, пресс-секретари своей.

Начать с четкой стратегии. Конкретные KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должна вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "позитивная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа.

Быть быстрее, снимать трансляции и влоги.

Брать людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической/государственной сферах.

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