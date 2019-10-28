Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp Airlines с 25 октября запускает прямые регулярные рейсы из Харькова Киев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа составляет от 498 грн.

"Таким образом, харьковчане смогут летать в столицу двумя авиаперевозчиками: МАУ и SkyUp Airlines", - отмечается в сообщении перевозчика.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.

Ранее "Страна" сообщала, что лоукостер SkyUp с середины октября запускает авиарейсы из Харькова во Львов.

Также мы рассказывали, что SkyUp запустят новые авиарейсы в ОАЭ из Харькова, Львова и Запорожья.