Президент Украины Владимир Зеленский в 75-ю годовщину освобождения Украины от нацистской оккупации возложил цветы к вечному огню. Об этом говорится на Facebook-странице главы государства.

"Этот день стал выдающейся вехой на пути к окончательной победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. С адских ворот той войны вышла целая генерация украинских героев, и сегодня - весомая возможность вспомнить, поблагодарить и поклониться низко им всем.

Солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским гражданам, взрослым и детям, молодежи и людям почтенного возраста - всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и ​​в тылу.

Их подвиг вдохновляет нас и сейчас, побуждает современных защитников Украины достойно держать высокую планку украинской военной традиции", - написано в посте с фотографией с возложения.

Отметим, что в своей речи Зеленский ни упомянул прямо ни Красную армию, ни УПА, но в то же время дал четко понять, что имеются в виду именно эти две армии.

Скриншот: Facebook/Володимир Зеленський

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Ранее "Страна" сообщала, что к 75-летию освобождения Украины от фашистов Нацбанк выпустил монету с бойцом УПА.

Также мы рассказывали, что Зеленский рассказал о своих приоритетах после перепалки с националистами в Золотом.