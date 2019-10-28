Нацбанк стал чаще выявлять поддельные гривневые банкноты номиналом 500 гривен. Об этом говорится в его письме к финучреждениям и "Укрпочте" №50-0006/46952. За несколько недель из денежного оборота было выведено несколько сотен фальшивок. Их выявили не торговцы, а уже банки в ходе инкассации. То есть люди смогли безнаказанно всучить подделки, и их распознали лишь при сортировке.

"Ни один из банков не захочет получить от НБУ предупреждение или штраф за нарушение кассовой дисциплины. Потому всегда стараются решить проблему с подделками на местах с клиентами (торговыми предприятиями). Так что, если информация уже дошла до регулятора — это значит, что фальшивки начала пропускать техника. Нужно совершенствовать аппараты, чтобы они лучше распознавали новые подделки", — прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

По информации НБУ, ненастоящие пятисотки чаще всего поступали из:

касс метрополитена;

АЗС;

торговых учреждений.

"Ранее большинство подделок приходило из зоны АТО. Теперь чаще всего грешат на столичный регион. Есть подозрения, что липу рисуют где-то в Киевской области. Высококлассные фальшивки", — сказал Невмержицкий.

"Чаще всего кассиры ошибаются и принимают подделки в наиболее оживленных точках. Там, где нужно работать очень быстро из-за больших скоплений людей. Обычно проблемы возникают из-за спешки", — отметил "Стране" председатель правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец.

Настоящими рекордсменами по этой части стала Киевская (включая г. Киев), Львовская, Одесская, Черкасская и Харьковская.

Чтобы банкиры и торговцы лучше выявляли фальшивки, Нацбанк выдал их детальное описание.

13 признаков поддельной пятисотки

1. Серии номеров — "СБ", "ВБ", "ХБ" и "СС".

2. Рельефность элементов печати имитированы тиснением бумаги.

3. Банкноты склеены из двух листов бумаги. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах.

4. Водяные знаки: многотоновый водяной знак (портретное изображение Г. Сковороды) имитированы печатью внутри склеенных листов бумаги. А светлый элемент водяного знака (изображение графического знака денежной единицы) имитированы с обратной стороны банкноты тиснением (при увеличении наблюдается деформация бумаги).

5. Погруженная в толщину бумаги защитная лента имитирована полимерной полосой, текст на ленте частично читается, в ультрафиолетовых лучах лента флуоресцирует голубым и бледно-желтым цветами (цвета флуоресценции приближены к оригиналу).

6. Защитные волокна имитированы печатью с обеих сторон банкноты — они невидимы при дневном свете, в ультрафиолетовых лучах имеют флуоресценцию зеленого цвета, а на некоторых подделках зеленого и светло-красного цветов (на настоящей банкноте защитные волокна невидимые при дневном свете, в ультрафиолетовых лучах имеют двухцветную флуоресценцию зеленого и красного цветов).

7. Флуоресцентная защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. В некоторых подделках флуоресценция изображений ярче и не совпадает с печатными изображениями.

8. Инфракрасная защита не имитирована.

9. Эффект изменения цвета оптически — переменное изображение ромба на лицевой стороне банкноты не имитировано.

10. Микротексты частично читаются.

11. Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала "500") при рассмотрении банкноты против света не совпадают.

12. Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала "500", которое должно меняться с негативного на позитивное, не имитировано.

13. Магнитная защита не имитирована.

Напомним, что 25 октября Национальный банк Украины выпустил в обращение 5 миллионов банкнот номиналом в 1000 грн. Новая купюра стала самой крупной из существующих на сегодня. До этого самой весомой была банкнота в 500 грн.

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