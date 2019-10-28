Лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020.Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter.

"27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Также Дональд Туск добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что британский парламент вопреки воле премьера Джонсона решил снова отсрочить Brexit.

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