Евросоюз согласится перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года
Лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020.Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск в своем микроблоге в Twitter.
"27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Также Дональд Туск добавил, что теперь "это решение будет официально утверждено по письменной процедуре".
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что британский парламент вопреки воле премьера Джонсона решил снова отсрочить Brexit.
Также мы писали, что в Нидерландах отложили проведение вечеринки в честь выхода Великобритании из Евросоюза.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.