В понедельник, 28 октября, Центральная избирательная комиссия начала пересчет голосов избирателей во время внеочередных парламентских выборов на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа №198.

Трансляцию непрерывного заседания ЦИК в Facebook ведет общественная сеть "Опора".

Как сообщил председатель ЦИК Олег Диденко, пересчет голосов избирателей осуществляется во исполнение судебных решений.

Видео: Facebook/ Громадянська мережа ОПОРА

Напомним, 14 августа кандидат от "Слуги народа" по округу №198 Наталья Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудика народным депутатом. 21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудика. 25 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

После этого Центральная избирательная комиссия сообщила об отмене регистрации народным депутатом Украины самовыдвиженца Сергея Рудика по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198.