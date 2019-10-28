Уже неделю шоумен Сергей Сивохо трудится штатным советником секретаря СНБО по Донбассу. На этом посту он курирует гуманитарную политику в регионе.

Сергей родом из Донецка. Он пользуется известностью на территории Донбасса.

Причем по обе стороны от линии разграничения у Сивохо нет какой-то негативной репутации.

Грубо говоря, он "не окрасил себя" так, чтобы побить горшки с проукраинской или пророссийской частями населения.

Исключение составили только националисты и порохоботы, которые в штыки восприняли назначение Сивохо - объявив, что он "клоун" и в целом повторив набор штампов, который употребляют и в адрес Зеленского.

Хотя, конечно, их, вероятно, больше расстроило, что на донецкое направление поставили местного уроженца, который держится примирительной риторики. При Порошенко такие люди вообще не имели шансов попасть во власть.

Пока непонятно, чем действительно проявит себя бывший КВН-щик. Однако осторожно-положительная тенденция, при которой вопросы Донбасса начинают отдавать умеренным представителям региона, продолжается.

"Страна" разобралась, чем отметился Сивохо за первую неделю работы и чего ждать от этого назначения.

Семь дней Сергея Сивохо

21 ноября бывший КВН-щик опубликовал в Facebook свое новое удостоверение.

"Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу!", - заявил Сивохо.

Уже на следующий день советник выехал на Донбасс и опубликовал фото с контрольно-пропускного пункта "Новотроицкое". Там он общался с пересекающими границу людьми, позируя с ними.

"Весь день в дороге. Общение - слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное - с людьми, которые едут туда и оттуда. Все ждут возвращение нормальной жизни и развитие региона", - прокомментировал Сивохо первую поездку.

В тот же день Сивохо побывал в Волновахе, где провел выездное заседание комитета Рады по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Где сидел во главе стола.

В этот же день Сивохо привез депутатов на шахту "Новогродовскую", где большие долги по зарплате.

"Многие депутаты впервые спустились под землю. И для них это был шок! Им стало абсолютно понятно почему шахтеры одна из самых опасных, тяжелых, но и почетных профессий", - написал он.

На следующий день в Краматорске прошло совещание Сивохо с губернатором Павлом Кириленко, где первоочередной задачей было названо прекращение боевых действий. А второй - восстановление водо- и газоснабжения прифронтовых территорий.

Правда, видимо, не за счет госбюджета, в котором о Донбассе ни слова нет.

Через день после своего назначения и первых поездок Сивохо сформулировал три главных направления своей работы.

"Практическая работа в полях, немедленная помощь людям, начиная с восстановления жилья, начиная с КПВВ и многих горячих вопросов.

Организация согласованного процесса работы всех ветвей власти.

Создание национальной платформы примирения и единства, которая будет учитывать весь мировой опыт, привлекать мировых специалистов".

По его словам, для этого он долго собирал команду, практически все члены которой являются уроженцами Донбасса.

Советник секретаря СНБО прокомментировал настроения среди людей, проживающих на неподоконтрольном Донбассе: "Это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ей не воспользоваться".

Также 23 октября Сивохо сделал ряд заявлений, который вызвали негативные комментарии националистов. Он перечислил главные претензии, которые высказывают жители Донбасса к центральной власти.

Но, судя по риторике, советник их поддерживает.

"Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года.

И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем", - написал он в Facebook.

В целом Сивохо повторил тезисы, которые перед выборами озвучивал и Владимир Зеленский. Он прямо призывал "начать наконец-то платить пенсии" на Донбассе.

Правда, с тех пор, как был избран действующий Кабмин, дело с мертвой точки не сдвинулось.

Хотя достаточно простого решения на уровне министерства, чтобы снять дискриминационные требования к регистрации на подконтрольной территории для получения пенсий.

Далее Сивохо снова отправился по городам, близким к линии фронта, выкладывая отчеты в Facebook.

"Были в городе Счастье. И счастья, честно сказать, от увиденного мало", - такими ремарками сопровождал шоумен свои поездки.

25 октября состоялось заседание Кабмина, в котором принял участие Сивохо. там обсудили воду и электроснабжение, восстановление серой зоны и трудности пересечния КПВВ, верификацию и выплату пенсий.

"Затронули тему наших детей и доступности для них качественного образования. А также стратегию информационной реинтеграции", - добавил советник секретаря СНБО.

Правда, какие конкретные решения были приняты после обсуждения - Сивохо не уточнил. А потом снова уехал на Донбасс, где показал, что происходит в районе Зайцево под Горловкой, где линия фронта прошла натурально по семьям.

"Родители-пенсионеры живут в 300 метрах от детей и внуков, но встретится они могут только, преодолев два блокпоста", - пишет Сивохо.

"Детей (с подконтрольной территории - Ред.) в школу возит машина военно-гражданской администрации. Военные 2 раза в неделю привозят сюда хлеб. И все это по дороге, которой нет.

Годами люди были брошенными и ненужными власти.

Во всех домах текут крыши. Потолки падают... Помогите нам!" - такими словами 13 июля 2019 жители обратились к президенту. Сегодня мы с командой приехали с первой партией кровельных материалов. Это для первоочередного ремонта крыш. Дома здесь сильно пострадали от обстрелов", - написал Сивохо и опубликовал фото, как выступает перед жителями Донбасса.

Что показала первая неделя Сивохо на Донбассе

В первых днях работы Сергея Сивохо есть ряд позитивных моментов.

Хорошо, что представитель Зе по Донбассу (а нет сомнений, что именно Зеленский продвинул коллегу по КВНу на эту должность) сразу взял быка за рога и почти всю первую неделю провел в полях. А не начал процесс, к примеру, с ремонта своего кабинета.

Внушает оптимизм и риторика Сивохо, который не обходит острые углы и как минимум дважды за эти дни поднимал вопрос облегчения положения пенсионеров, причем на уровне Кабмина. Представители прошлой власти обходили эту тему на протяжении пяти лет.

Представитель Зеленского также не делит жителей Донбасса на своих и чужих - и подчеркивает их равноправие.

Но главный вопрос - чего добьется Сергей Сивохо на своем посту. Реального изменения ситуации по тем же пенсиям и кошмару, который творится на КПВВ? Либо его мысли просто повиснут в воздухе и не приведут к каким-либо изменениям?

С другой стороны, у него точно есть возможность донести до Зеленского проблемы, озвученные жителями Донбасса. И теперь президент вряд ли сможет, как это было на его пресс-конференции, заявить, что "нічого про це не чув".