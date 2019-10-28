Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины от Госуправления делами первых пяти предприятий. Среди них отель "Днипро", госпредприятия "Чайка" и "Центрсервис". Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив.

"Сегодня подписан указ президента, который передает первые коммерческие предприятия, которые находились в управлении Государственного управления делами Фонду госимущества на приватизацию", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Вторым шагом в ФГИ станет передача еще девяти объектов, заявила Ковалив.

Кроме того, Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации государственных предприятий.

"Президент Украины подписал закон об отмене списка объектов, запрещенных к приватизации. Этот закон у нас действовал с 1999 года и на протяжении последних лет это был один из наибольших барьеров, который не позволял запустить по-настоящему большую приватизацию в Украине",- сказала Ковалив.

Напомним, что Верховная Рада 3 октября отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект №1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой.

Таким образом, Кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен будет разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Ранее "Страна" разбиралась, как отмена запретов по приватизации поможет поделить самые ценные госактивы.

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