Полицейские, которые утром 28 октября побывали у представителей "Нацкорпуса", находящихся в поселке Золотое Луганской области, приезжали проверить машину журналистов. Об этом передает Lb.

Около 20 правоохранителей с автоматическим оружием не предпринимали никаких силовых действий в отношении представителей "Нацкорпуса". По их словам, они прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения. После осмотра полицейские отъехали от места дислокации "Нацкорпуса".

При этом, по словам самих националистов, которые уже некоторое время пребывают в Золотом, чтобы не допустить разведения сил, которое должно было начаться еще 7 октября, полиция собирается их "выселить" из населенного пункта. Впрочем, официально о таких мерах не сообщалось.

Фото: lb.ua

Напомним, 26 октября президент Владимир Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом.

Также мы писали, что националисты, которым Зеленский сказал, что он не лох, категорически отказались покидать Золотое.