Потертый и поношенный вязаный кардиган болотного цвета с прожженными дырками от сигарет, который когда-то принадлежал лидеру культовой рок-группы Nirvana Курту Кобейну продали на аукционе в нью-йоркском Hard Rock Cafe за 334 тысячи долларов. Об этом сообщает Dazed.

Именно в этом свитере Курт Кобейн появился на записи MTV Unplugged в ноябре 1993 года, меньше чем за полгода до смерти. Свитер сопровождала записка от Кортни Лав, подтверждающая его подлинность.

Со свитером продали так же гитару Fender бирюзового цвета за 340 тысяч долларов.

Видео: YouTube/nirvana

Ранее "Страна" сообщала, что дизайнер создал компьютерные шрифты по почерку Джона Леннона, Дэвида Боуи и Курта Кобейна.

Также мы рассказывали, что в сети появились психоделические картины лидера Nirvana Курта Кобейна.