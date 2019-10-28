Беларусь ответит на действия американской стороны, которая разместила свои танки на территории Литвы. Об этом этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает "Интерфакс".

Глава Беларуси пожаловался, что США слишком демонстративно подошли к границам государства с танками.

"Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что ответ Беларуси будет, но без "бряцания" оружием, так как Беларусь - миролюбивое государство, которое против войны. Но оставить поступок американской стороны без ответа нельзя, считает глава государства.

Речь идет о том, что местом дислокации американской бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Беларусью. Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было.

Ранее "Страна" писала о том, что в Америке опубликовали план захвата США и Польшей Калининграда.

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