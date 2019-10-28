Компания Ferrexpo plc (Великобритания) заявляет, что ее акционер Константин Жеваго временно покидает пост генерального директора компании. Вместо него совет директоров назначил исполняющим обязанности гендиректора Криса Мэве.

Об этом говорится в сообщении Ferrexpo на сайте Лондонской фондовой биржи.

Скриншот: londonstockexchange.com

Константин Жеваго проинформировал правление компании о своем решении временно отстраниться от должности генерального директора, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий.

Вместо него совет директоров Ferrexpo назначил и.о. гендиректора финансового директора компании Криса Мэве. При этом Жеваго останется в совете директоров в качестве независимого неисполнительного директора.

Британская компания контролирует Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты.

Ранее "Страна" сообщала, что бизнесмена Константина Жеваго объявили в розыск.

Также мы рассказывали, что названы причины, по которым САП и НАБУ объявили подозрение Жеваго.