В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом. Соответствующие снимки и видео обнародовала пресс-служба Следственного комитета РФ.

Микроавтобус въехал в бок самолета, из-за этого был поврежден фюзеляж лайнера. У него ободрана краска до металла. При этом, судя по фотографиям, носовая часть автомобиля, включая лобовое стекло, осталось целой.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако был ли кто-то на борту самолета в момент столкновения, не уточняется.

Фото: szsut.sledcom.ru

Напомним, во двор британцу с неба упал беженец из Африки, летевший на шасси самолета.

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