После того, как Владимир Зеленский пообщался с добровольцами в Золотом на повышенных тонах, нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына обнародовала видео, где она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобий обсуждает варианты смерти президента.

В пропрезидентской фракции уже заявили, что по поводу Федыны обратятся к правоохранителям, а к Зверобой претензий нет, поскольку она блогер.

Однако в Сети недоумевают, как можно игнорировать столь открытые угрозы президенту. Которые, судя по всему, останутся безнаказанными. А значит могут привести к более серьезным атакам на главу государства - включая силовые.

В тоже время есть и другая точка зрения - что две дамы специально провоцирют действия против них, чтоб создать повод для нового раскачивания ситуации.

"Страна" разбиралась, что произошло и чем чреваты для Зеленского угрозы националистов.

Прелюдия в Золотом

Катализатором угроз стала субботняя поездка Зе в город Золотое Луганской области. Там никак не произойдет разведение войск, которое срывают националисты партии Андрея Билецкого. В начале октября они "оккупировали" город и заявили, что займут позиции ВСУ, если армия отойдет назад.

Эта ситуация срывает не только разведение - но и всю международную игру Зеленского, который пытается выйти на встречу в Нормандском формате и о чем-то договориться по Донбассу.

Мешают этому националисты, с которыми Зеленский вступил в перепалку при посещении "Золотого". Общение вышло на повышенных тонах: "азовцы" пытались ставить президенту условия, а он обращался к ним на "ты" и давал понять, что всю Украину они не представляют.

По речи президента было заметно, что он не чувствует за собой силы в конфликте с радикалами, которые третью неделю срывают разведение войск. А те в свою очередь вели себя с президентом вообще без уважения.

В итоге Зе сказал добровольцам сложить оружие и намекнул, что если этого не произойдет, то могут быть последствия. А в понедельник на базу "Нацкорпуса" прибыла вооруженная автоматами полиция.

То есть ситуация после субботней поездки Зе между ним и националистами накалилась. И масла в огонь подлило видео нардепа "Евросолидарности" Софии Федыны.

Что сказали Федына и Зверобой

После перепалки президента в Золотом нардеп София Федына намекнула, что президент не бессмертен.

А позже на ее канале в youtube появился скандальный ролик. Он озаглавлен как "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...".

В нем Федына и Зверобой не стесняются в выражениях.

"Я хочу сказать, во-первых - Вова, ты не имеешь права "тыкать". А если ты тыкаешь, то тебе будет тыкать вся страна, готовься к этому. Я призываю вообще на вы к этой гниде промосковской не обращаться. Оно не способно понять, что означает верховный главнокомандующий, который не едет по селам и не спрашивает мнение людей, обработанных российской пропагандой", - заявила Зверобой.

"Поясни, что вообще происходит в стране, сделай так, чтобы там каналы украинские нормально работали, чтобы человек мог сделать осознанный выбор, а не навязанный российской пропагандой. А потом ты будешь у них спрашивать, что они думают о разведении войск.

Но, к сожалению, ты не сможешь, с@ка, этого сделать, а знаешь, почему? Потому что ты, п@р, сам не знаешь, потому что у тебя мозги обработаны российской пропагандой. Потому что ты совком был, совком остался. Ты президентом стал, потому что тебя, б@, фабрики и ботофермы сделали", - заявила подруга Федыны.

По сути она заявила, что с населением Донбасса разговаривать вообще не нужно, да и вообще голосовала за Зеленского "ботоферма". А далее она перешла к нецензурному перечислению способов смерти президента.

"Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты с@ка сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с@ка, в сортире", - сказала Маруся, указав автора этой фразы - Владимира Путина.

Федына добавила, что ненароком может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела противника, "когда кто-то в голубой рубашечке" пойдет на передовую.

Позже Федына прокомментировала свой разговор, записав еще один видеоролик, в котором заявила, что хочет, чтобы президент Зеленский "на своей шкуре ощутил, что такое прилеты". "Главными месседжами нашего видео было то, что мы не хотим, чтобы президент и его команда руководствовались московским интересом", - заявила нардеп.

Как отреагировали в "Слуге народа"

Заявления Федыны и Зверобой многими были расценены как призывы к физической расправе с президентом.

А в понедельник вопрос прокомментировали и во фракции "Слуга народа", заявив, что намерены обратиться в правоохранительные органам.

Правда, только в отношении нардепа от партии Порошенко.

"Мы действительно возмущены и будем просить правоохранительные органы разобраться, и просим прокомментировать фракцию "Европейская солидарность" эту ситуацию", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Что касается второй участницы видеобеседы, то, по словам Корниенко, претензий к Марусе Зверобой, которую он назвал блогером, нет.

"К блогеру вопросов нет – у нас свободная страна, свобода слова абсолютно. Это политическая позиция этой блогерши, госпожи Зверобой", - сказал представитель пропрезидентской фракции.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что некорректные высказывания Федыны в адрес президента рассмотрит комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

"Я думаю, что такие высказывания по отношению к любому человеку, я сейчас не говорю не о президенте, или кого-то другом, а в целом, недопустимы. А особенно это для меня непонятно и недопустимо, когда это звучит из уст народного депутата Украины. Я думаю, что это не добавляет ни Верховной Раде, ни отдельным политическим силам, ни личностям и это не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - отметил Разумков.

Менее сдержанная реакция была у отдельных нардепов этой политсилы.

Ранее в своем Telegram-канале нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский предложил открыть уголовное дело, снять с Федыны неприкосновенность через зал и отправить в суд.

"Я правильно понял, девушка угрожает Президенту страны, государственному деятелю и Верховному Главнокомандующему?" - уточнил однопартиец Дубинского Макс Бужанский.

Кто такие София Федына и Маруся Зверобой

София Федына. 35-летняя Федына - нардеп, пятый номер списка партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" - львовская певица и волонтер, до выборов не особо известная широкой аудитории.

Окончила факультет международных отношений Львовского нацуниверситета имени Франко. После окончания учебы пошла в аспирантуру и осталась преподавать в университете - как говорят, не без поддержки тогдашнего ректора вуза и экс-министра образования Ивана Вакарчука, отца лидера "Голоса" Святослава Вакарчука. По словам источников в вузе, благодаря университетским связям она познакомилась с окружением Порошенко.

В Варшавском университете защитила дипломную работу на тему: "Историческая память как государственная политика: на примере проблемы примирения ветеранов ОУН-УПА и советских ветеранов". Вела политическую программу на львовском телевидении. В последние годы постоянно "топила" в Facebook за Порошенко, который в декабре 2018 года наградил ее орденом Княгини Ольги. Была советником при порошенковском губернаторе Олеге Синютке и ездила волонтерить в АТО.

Участвовала в концертах и фестивалях в Украине и за рубежом, выпустила два альбома карпатских и повстанческих песен.

Во время предвыборной кампании устроила скандал в эфире "Плюсов", называя оппонентов "нечистью" и посоветовав им "выметаться" из Украины. После этого ее назвали молодой Ириной Фарион.

Фото: София Федына в эфире "1+1

Маруся Зверобой. Ей 41 год. "В миру" она оказалась Аленой Степановной Самбул. По образованию журналист и редактор. С 2000 года она работала дизайнером компьютерной графики и преподавателем курсов для начинающих дизайнеров.

"С Аленой Степановной незнакомый материал схватывается с легкостью и хорошим настроением. После каждого занятия вы будете иметь знания достаточные, чтобы их достойно продать и хорошо зарабатывать своим умом и фантазией", - сообщают будущим ученикам на одном из сайтов компьютерной графики.

Также Самбул член Украинского и, что интересно, Всероссийского геральдического сообщества. В Василькове Киевской области на нее зарегистрировано ЧП, которое предлагает создание гербов и флагов.

Среди его достижений: эмблема Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, нагрудные знаки "Шахтерская слава", гербы и флаги для населенных пунктов Иванковичи, Глеваха, Калиновка, Тростынка.

Еще одна ипостась Самбул - командир 11-го резервного батальона ДУК "Правого сектора" в Киеве и Киевской области. В Васильковском районе Киевской области она помогает проводить военную подготовку скаутов на "Марусином полигоне".

С 2015 года сотрудничает с ВСУ и занимается бойцов для Высокомобильных десантных войск на должности командира инструкторской группы ВДВ.

"Мы пережили Майдан и увидели, что люди, вообще далекие от оружия, в случае агрессии могут встать на защиту. Это означает, что их всех надо учить, и парней и девушек, любого возраста. Я поняла, что я должна помочь найти для них специалистов, которые с нуля научат их азам военного дела. Мы нашли территорию, которая нам подходила для полигона, нашли специалистов-волонтеров. Иногда приходилось собирать деньги и нанимать специалистов, которые могли дать ребятам особую и необходимую информацию", - рассказывала Самбул СМИ.

Сообщалось, что прозвище Маруся она получила на Майдане в честь соратницы Нестора Махно - атаманши-анархистки Марии Никифоровой, а вторую его часть "Зверобой" получила от добровольцев.

В интервью Янине Соколовой в этом году года Маруся заявила, что жителей Донбасса за два-три года можно превратить в "отбитых бандеровцев", если работать с ними.

"С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за два-три года" - уверяла Самбул-Зверобой.

Маруся Зверобой. Фото: ua.news

О Марусе Зверобой, которая оказалась Аленой Самбул, написал экс-нардеп Игорь Мосийчук. По его словам, он знал ее не один год, как типичную представительницу так называемых "Васильковских аристократов".

"Сегодня умерла Маруся Зверобой а вместо этого опять родилась Елена Самбул которую я знал давно и не один год как типичную представительницу так называемых "Васильковских аристократов", которые еще вчера свиньям хвосты крутили (в случае Маруси-Елены визитки печатала и администрировала сайт поселка Калиновка Васильковского р-на Киевской области), а сейчас позиционируют себя как бомонд и почти национальную элиту", - написал Мосийчук.

Что касается Фединой, то ее экс-депутат назвал "галицкой хабалкой", которая была заведена Петром Порошенко в украинский парламент: "Федина как Федина ... галицкая хабалка одним словом, которая была заведена Петром в украинский парламент".

Что означают высказывания Федыной и Зверобой

Провокационные заявления об убийстве Зеленского могут иметь целью вызвать жесткую реакцию власти. Чтобы потом обвинить ее в репрессиях и легче мобилизовать сторонников на гипотетический Анти-Зе-Майдан.

Наблюдается и куда более серьезный процесс - приучение общества к мысли о возможности расправы над Зеленским.

Обсуждения в прямом эфире, как лучше убить президента, напоминают кампанию против Януковича. Чей портрет с пулевым отверстием во лбу в одно время заполонил улицы Киева и других городов.

Власти пытались преследовать граффитчиков, возбуждали уголовные дела и даже отправляли их под суд, но рисунков от этого становилось все больше, так как тема стала широко обсуждаться в обществе.

В целом, эти граффити стали одним из факторов "расчеловечивания" Януковича. Сейчас похожий процесс, судя по всему, пытаются запустить и в отношении Зеленского.

YouTube-заявления Федыной и Зверобой выглядят именно этой технологией. Впрочем, начали процесс не они. Дмитрий Ярош, будучи еще нардепом, пригрозил Зеленскому казнью через повешение, если он "предаст интересы Украины".

Реакции на это со стороны нового президента никакой не последовало. Да и заявление против Федыной было сделано явно после того, как поднялась волна возмущения - даже среди тех, кто не является сторонниками президента.

Можно вполне определенно предсказать, что юридически с Федыной ничего не случится - власть не заинтересована в том, чтобы был суд, который сторонники Порошенко превратят в шоу.

Тем более, что националисты уже рисуют Зверобой образ преследуемой и гонимой (хотя, как видим, никто ее не преследует).

"Выскажите поддержку Марусе. Она - ветеран российско-украинской войны, сейчас воюет на информационном фронте. Это крайне важно. Сейчас она наша Жана Дарк!", - отметил в Facebook лидер "Братства", националист Дмитрий Корчинский.

В любом случае власти сейчас оказались не серьезной политической "растяжке".

Если завести дело, то Федына и Зверобой примут образ жертвы, начнутся акции в их поддержку, которые парализуют попытки силовиков и судов привлечь их к ответственности, зато тема "убить Зеленского" пойдёт гулять в радикальные массы.

Сделать вид, что ничего не произошло - тоже риск, так как создастся впечатления бессилия, импотенции и вседозволенности.

Выход здесь может быть только один - начать давать реальные сроки за призывы к насилию от кого бы они не исходили и в адрес кого бы они не звучали.

И это тогда бы действительно могло бы сильно оздоровить ситуацию в обществе

Пока же представители "Слуги народа" извиняются перед Айдером Муждабаевым, который призывал расстреливать сторонников Зеленского - а также молчат о Яроше и, в этой логике, скорее всего, не обратят внимание и на явно экстремистские призывы Зверобой.

Возможно, в данной ситуации это еще как-то можно объяснить тактическими соображениями. Властям нужно провести разведение войск, запустить мирный процесс на Донбассе и конкретно сейчас дело против Федыны или Зверобой могло бы сыграть роль детонатора для новых акций как в Киеве, так и на линии разграничения, только ухудшив ситуацию. А каждое следственное действие обе фигурантки превращали бы в пиар-площадку.

Но стратегически решать проблему с экстремистскими заявлениями и призывами к насилию нужно. И давать за них тюремные сроки тоже необходимо. Однако для этого требуется, как минимум, чтоб заработали нормально силовые структуры и судебная система.

Чтоб они (вместе с властью) перестали прогибаться под малейшие угрозы радикалов.

Реакция соцсетей

Целью видео этих двух женщин экс-нардеп Мосийчук назвал провокацию, чтобы потом "выть на всю страну о репрессиях против известных женщин-волонтерок".

"Некий дешевый водевиль от Лексеича ... который не имея никакого отношения к ветеранам в Золотом решил хайпануть..." - написал Мосийчук в своем Telegram-канале.

Телеведущая Наталья Влащенко назвала разговор Федины и Самбул низостью.

"Посмотрела видео депутата Софии Федыны и ее подружки с угрозами Президенту и Главнокомандующему. Знаете, по сравнению с этой низостью разговор на "ты" - вообще ничто.

Именно эта Федына как- то сообщила мне по телефону, что я обидела майдановцев, и поэтому она не придет ко мне на интервью.

Указала на пост, в котором я деликатно подшучивала над Олешко и говорила о журналистах, которые работают не на сшивание страны, а на разжигание. О майдановцах там было ни слова. На что я опять же деликатно и указала женщине и депутату

- Ну все одно!- загадочно заупрямилась патриотка Украины и я поняла, что Володя Горковенко (бывший советник Порошенко, курировал СМИ - Ред.) передает мне привет. Если он скажет, что он ни при чем- я покажу скрины", - написала Наталья Влащенко.

Блогер Евгений Хурсин удивляется, что к Марусе Зверобой у власти "вопросов нет".

"Действительно. Вопросов нет. Просто оскорбляла, угрожала убийством президенту и стране переворотом. Молодцы, че. Пробили дно. Продолжайте" - написал он.

А вот бывший нардеп и вице-мэр Киева Виталий Журавский считает, как и Мосийчук, что Федына и Зверобой пытаются спровоцировать действия против них со стороны правоохранителей.

"Конец Президента Зеленского близок и ужасен! Так посчитали в погоне за дешевой славой две львовские активистки Федына и Звиробий.

"Всі бажають, щоб ти здох", "або тебе повісити краще, або застрелити"... Дамы отчётливо понимают, что перешли красную линию и могут схлопотать не один год тюрьмы. Их поступок – чистейшей воды провокация.

Владимир Александрович, не ведитесь на это. Не дайте им возможности орать на весь мир о мифических политических преследованиях. Бог им судья! Идите дорогой мира. И Вам воздастся" - написал Виталий Журавский.