За отмену такого документа, как медицинская справка выступил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах… В западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований. Хочу исследовать этот вопрос более подробно", - написал он.

По словам министра, требования к предоставлению медицинских справок, в частности, у государственных служащих при приеме на работу и справка в бассейн, приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки при этом можно просто купить.

"Насколько эти требования оправданы? С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?", - написал Дубилет.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Дубилет предложил всем министерствам переехать в здание на Грушевского, а их помещения продать.

Также мы сообщали, что министр Кабмина Дубилет анонсировал отмену обязательных трудовых книжек в Украине.