Власть готовится разоружить националистов, заявших позиции в Золотом. Об этом сообщает телеграм канал "Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї".

"Просто сейчас в группу ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом "проверки" - пытались обыскать машины и личные вещи бойцов. На данный момент "правоохранители" уехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца", - говорится в сообщении.

Напомним, позиции в Золотом заняли активисты партии Андрея Билецкого "Национальный корпус", чтобы сорвать давно намеченное разведение войск от линии разграничения на Донбассе. Оно должно было начаться еще 7 октября.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что означает перебранка Зеленского с националистами в Золотом.

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал о своих приоритетах после перепалки с националистами в Золотом.