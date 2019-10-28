В воскресенье, 27 октября, в США после двухлетней миссии на орбите приземлился космоплан ВВС США X-37B. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба американских ВВС.

Секретный космоплан ВВС США X-37B, о миссии и назначении которого ничего не известно, приземлился во Флориде. Он завершил пятую долгосрочную миссию.

"Космический самолет проводил эксперименты на орбите в течение 780 дней, побив недавно свой собственный рекорд, проведя на орбите более двух лет. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных там в рамках данной программы, составляет 2865 дней", - отделались военные общими фразами.

В рамках этой миссии среди прочего успешно проводились эксперименты в лаборатории исследований ВВС, а также полеты малых спутников.

Это уже пятая миссия X-37B. Во время предыдущего полета космоплан провел на орбите 718 дней. Следующая миссия намечена на 2020 год. Все полеты X-37B засекречены. Информация, какие именно задачи он выполняет, не раскрывается.

Скриншот, фото: Twitter/ U.S. Air Force

Напомним, летом 2017 года завершилась четвертая миссия космоплана X-37B, она выполнялась 718 дней.

Также мы писали, что ВВС США решили направить средства на разработку и развертывание большой сети небольших относительно дешевых разведывательных спутников.