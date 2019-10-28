Премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы таможенной службы в Черновицкой области с контрабандой и назвал принятые меры показухой. Об этом он заявил по итогам своей поездки в Черновцы в видеообращении в Facebook.

"Конечно, они хорошо подготовились к нашему визиту. Все чистенько, нет очередей, довольные водители, почти работающий сканер и так далее. Конечно, эта показуха нас не впечатлила. Мы понимаем, что контрабанда не прекращается. Все те отчеты с конфискацией сотен пар тапочек и десятков бутылок шампанского в качестве демонстрации безумной борьбы с контрабандой, конечно, нас не впечатлили. Мы максимально быстро сделали все, чтобы руководство таможни в областях изменилось", - сказал Гончарук.

Он добавил, что помещение ГТС в Черновцах арендуется у человека, которого связывают с контрабандой, в связи с чем поручил найти новое здание.

Также Гончарук обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой заменить руководителя областной прокуратуры.

"Не может при порядочном прокуроре в течение двух лет длиться системная контрабанда", - сказал премьер.

Премьер уделил внимание в видеоблоге недостаточному количество КПП и длительному разворовыванию денег на их строительство.

Гончарук отметил, что поручил главе Таможенной службы Нефедову в течение двух недель разработать стратегию развития таможенной инфраструктуры.

Ранее "Страна" писала о том, что у Гончарука пообещали изменить содержимое пакетов малыша, но оставить цену прежней.

Также мы сообщали, что в Кабмине опровергли информацию о назначении советником Гончарука российского экс-чиновника.