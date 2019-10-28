Кафе "Колиба" вспыхнуло в Киевском Гидропарке в ночь на понедельник, 28 октября. Огонь запылал в одной из беседок на территории заведения и начал быстро распространяться. При пожаре взорвался один из газовых баллонов. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что о случившемся ЧП в службу 101 сообщили около 01:40. Первым на место приехали сотрудники одной из охранных фирм из-за того, что сработала тревожная кнопка. Когда они зашли на территорию и открыли одно из помещений, то из него вырвались языки пламени.

По словам правоохранитеей, до приезда пожарных прогремел взрыв - от высокой температуры сдетонировал газовый баллон. К счастью, обошлось без пострадавших, поскольку заведение ночью не работает и в помещении никого не было. Теперь инспекции предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Фото: informator.ua

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