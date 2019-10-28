Сегодня, 28 октября, президент Украины Владимир Зеленский проведет рабочую встречу в офисе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом "Стране" сообщил информированный источник.

"Да, сегодня в 14.00 Зеленский едет на встречу в НАБУ. Цель и формат встречи пока не ясен", - рассказал наш собеседник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что рассказывать, что он не лох, Зеленский ездил на Донбасс в вещах от известного американского бренда.

Так же мы рассказывали, что после публикаций "Страны" у ГПУ, НАБУ и САП потребовали расследовать получение зарплат в конвертах депутатами "Слуги народа".

Кроме этого мы сообщали, что в НАБУ заявили, что Гладковский собирался бежать из Украины и зачитали справку.