28 октября с утра доллар в обменниках Киева и банках в среднем покупают за 24,8-24,9 грн. При этом средняя продажа в обменниках чуть ниже 25 грн (24,96 грн), а банки продают американскую валюту за 25,1-25,2 грн.

"Страна" следит за тем, что происходит с курсом в банках, на межбанке и в обменных пунктах. Материал обновляется в течение дня.

Курс НБ,У

Курс НБУ сегодня 25,17 грн за доллар, то есть Нацбанк понизил гривну на 6 копеек по сравнению с пятницей.

Межбанк

Торги на межбанке откроются в 10:00. На выходные межбанк ушел с котировками: 25,1 грн - покупка и 25,13 грн - продажа.

Доллар в обменниках Киева

По состоянию на 09:30 средняя покупка в обменниках Киева: 24,90 грн - средняя покупка, 24,95 грн - средняя продажа.

Курс доллара в банках

Средний курс доллара в банках утром 28 октября: 24,85 грн - покупка, 25,2 грн - продажа.

Банк Покупка Продажа Время Приватбанк 24,75 25,2 10:00 Ощадбанк 24,8 25,45 10:00 Райффайзен Банк Аваль 24,8 25,25 10:00 Альфа Банк 24,8 25,20 10:00 Укрсиббанк 24,8 25,25 10:00 Пумб 24,8 25,1 10:00 Креди Агриколь Банк 24,85 25,15 10:00 Укрсоцбанк 24,8 25,2 10:00 А-банк 24,9 25,3 10:00

Что происходит с долларом

Перед выходными, несмотря на ожидания спекулянтов, доллар перестал расти. А население активно понесло продавать доллар. Эксперты, предполагают, что, вероятно, люди не дотягивают до зарплаты, поэтому массово сдают свои заначки.