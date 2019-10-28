28 октября с утра доллар в обменниках Киева и банках в среднем покупают за 24,8-24,9 грн. При этом средняя продажа в обменниках чуть ниже 25 грн (24,96 грн), а банки продают американскую валюту за 25,1-25,2 грн.
"Страна" следит за тем, что происходит с курсом в банках, на межбанке и в обменных пунктах. Материал обновляется в течение дня.
Курс НБ,У
Курс НБУ сегодня 25,17 грн за доллар, то есть Нацбанк понизил гривну на 6 копеек по сравнению с пятницей.
Межбанк
Торги на межбанке откроются в 10:00. На выходные межбанк ушел с котировками: 25,1 грн - покупка и 25,13 грн - продажа.
Доллар в обменниках Киева
По состоянию на 09:30 средняя покупка в обменниках Киева: 24,90 грн - средняя покупка, 24,95 грн - средняя продажа.
Курс доллара в банках
Средний курс доллара в банках утром 28 октября: 24,85 грн - покупка, 25,2 грн - продажа.
|Банк
|Покупка
|Продажа
|Время
|Приватбанк
|24,75
|25,2
|10:00
|Ощадбанк
|24,8
|25,45
|10:00
|Райффайзен Банк Аваль
|24,8
|25,25
|10:00
|Альфа Банк
|24,8
|25,20
|10:00
|Укрсиббанк
|24,8
|25,25
|10:00
|Пумб
|24,8
|25,1
|10:00
|Креди Агриколь Банк
|24,85
|25,15
|10:00
|Укрсоцбанк
|24,8
|25,2
|10:00
|А-банк
|24,9
|25,3
|10:00
Что происходит с долларом
Перед выходными, несмотря на ожидания спекулянтов, доллар перестал расти. А население активно понесло продавать доллар. Эксперты, предполагают, что, вероятно, люди не дотягивают до зарплаты, поэтому массово сдают свои заначки.