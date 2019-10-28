Джо Байден заявил, что никак не влиял на решение своего сына Хантера участвовать в украинской газовой компании Burisma. Об этом заявил сам политик, который является основным конкурентом главы США Дональда Трампа на следующих президентских выборах, передает The New York Times со ссылкой на интервью Байдена для программы "60 минут".

По словам Байдена-старшего, Хантер - "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из материалов расследования. К тому же, заявил политик, он никогда не обсуждал с детьми собственные рабочие вопросы.

Кроме того, Байден добавил, что в случае избрания его президентом, его дети никогда не будут собираться в Белом доме на заседаниях кабинета. Таким образом он намекнул на Дональда Трампа, который вовлек в политику членов своей семьи.

Ранее "Страна" писала о том, что в посольстве США еще в 2015 году поднимали вопрос работы сына Байдена в Украине.

Также мы сообщали, что досье с обвинениями Байдена-младшего подготовил скандальный прокурор Кулик.