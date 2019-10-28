В Киеве пассажирский автобус "Богдан" протаранил легковушку Daewoo Matiz и отбросил ее на тротуар. ДТП произошло вечером в воскресенье, 27 октября, на Русановской набережной. Об этом сообщает "Информатор".

В результате аварии пострадал водитель Daewoo Matiz. По словам водителя автобуса, он двигался по маршруту в сторону станции метро "Левобережная". В левом ряду стоял мусоровоз, из-за которого водитель Matiz не видел маршрутку и начал совершать поворот. Удар пришелся в правую сторону небольшого автомобиля, где, к счастью, не было пассажиров.

Фото: kiev.informator.ua

При ударе легковушку развернуло и выбросило на тротуар. Ее водитель получил травму головы. Его увезли с места ЧП в карете скорой помощи. Пассажиры "Богдана" от помощи медиков отказались. Обстоятельства аварии выясняла полиция.

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