После ликвидации американскими военными в Сирии лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и его ближайшего соратника Абу аль-Хасана аль-Мухаджира, группировка джихадистов выбрала своего нового руководителя.

Об этом передает американский журнал Newsweek со ссылкой на анонимный источник в разведке.

"Хотя нам мало что известно о бывшем иракском офицере, который когда-то служил в спецслужбах Саддама Хусейна, Абдулла Кардаш мог взять на себя роль аль-Багдади - хотя он утратил большую часть своего влияния ко времени его ликвидации", - сообщил источник.

Абдулла Кардаш, также известен как Хаджи Абдулла аль-Афари. Он был назначен покойным аль-Багдади в августе для руководства "мусульманскими делами" ИГИЛ, хотя и не пользовался особым и устойчивым влиянием в среде группировки.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что ликвидировать лидера ИГИЛ помогла Россия.