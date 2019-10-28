В ночь на 28 октября в Киеве вспыхнул масштабный пожар на Воскресенке. Видео
В Киеве в ночь на понедельник, 28 октября, произошел крупный пожар в районе рынка "Десна" на Воскресенке. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в соцсети. Также опубликовано видео произошедшего, на котором видно, как полыхает пламя и, судя по мигающим проблесковым маячкам, на месте ЧП работают оперативные службы.
"Что-то серьезно пылало ночью у рынка "Десна" на Воскресенке. На месте работали бойцы пожарной охраны ГСЧС. Детали устанавливаются", - говорится в сообщении.
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