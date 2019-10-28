В Колумбии произошла знаковая авиакатастрофа. Здесь разбился вертолет Bell 412 из президентского авиакортежа. В крушении погибло шесть человек. Об этом передает агентство Xinhua.

Вертолет потерпел крушение еще в пятницу, 25 октября, в труднодоступной местности в департаменте Кундинамарка, что в центральной Колумбии. Военные смогли добраться к месту трагедии только к утру 27 октября.

"ВВС Колумбии глубоко сожалеют о гибели шести членов экипажа вертолета", - заявили в Минобороны страны.

Предварительная версия - вертолет Bell 412 разбился из-за плохой погоды.

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес, который много раз летал на этом вертолете, выразил соболезнования семьям погибших.

"Катастрофа сильно повлияла на меня, потому что это были люди, с которыми я работал последние 14 месяцев", - сказал глава государства.

Ранее "Страна" сообщала, что в Колумбии разбился самолет с мэром Тарайры и всей ее семьей на борту.

Так же мы рассказывали, что в Колумбии через несколько минут после взлета рухнул самолет. Погибли 7 человек.