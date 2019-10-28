Глав министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о том, что не собирается принимать никаких дисциплинарных или административных мер к Национальному хору им. Григория Веревки после скандальной песни о поджоге дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом он заявил в эфире программы "Субботнее интервью" на "Радио Свобода".

"С моей стороны - нет, ничего не будет", - пообещал Владимир Бородянский. Но в то же время он также отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, было недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Владимир Бородянский.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Гонтарева прокомментировала скандал с "95 кварталом": "Это как 30 серебрянников для Иуды".