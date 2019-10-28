Анонсированное ранее главой МИД Вадимом Пристайко возвращение Россией украинских катеров захваченных ФСБ в Керченском проливе откладывается, по меньшей мере до конца 2019 года.

Об этом заявил адвокат освобожденных украинских военных моряков Николай Полозов, как передают Крым.Реалии.

"До сих пор Россия не выполнила постановление Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать Украине. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сообщил Полозов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия ликвидирует все следы обстрелов наших кораблей.

По его словам, Украина уже заявила российской стороне после завершения определенных этапов переговоров, что готова забрать свои корабли после сообщения времени и точки координат, где корабли будут стоять.

"Мы хотим посмотреть, в каком состоянии эти корабли будут нам переданы, остались на них, например, отметки от выстрелов, которые были сделаны по нашим кораблям. Что-то мне подсказывает, что их там не будет на тот момент, когда мы их заберем. Но этот процесс произойдет в ближайшее время", - заверял министр.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что задержанные Россией украинские военные корабли исчезли из порта в Керчи.