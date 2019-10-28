Президент США Дональд Трамп в официальном телеобращении к американской нации заявил об успешной операции военных, в ходе которой был уничтожен лидер джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Особо глава Белого дома поблагодарил Россию за оказанную помощь.

"Абу Бакр аль-Багдади был целью номер один для американских военных в течение трех лет", - добавил Трамп, как передает BBC.

Напомним, что воздушный удар и наземный рейд американских военных произошел в северо-восточной части Сирии примерно в 5 км от границы с Турцией - близко от района, который после вторжения турецкой армии на контролируемые сирийскими курдами территории перешел под патрулирование российской военной полиции.

Информацию о гибели аль-Багдади подтверждают источники в Сирии, Ираке и Иране.

"Взорвал себя и троих детей"

Дональд Трамп подробно и красочно описал операцию: бойцы спецназа США высадились возле дома аль-Багдади в деревне Бариша и ворвались внутрь. Когда было установлено местонахождение аль-Багдади, 11 детей, которые находились в том же доме, были выведены из здания. Багдади пытался бежать по подземному ходу, но безуспешно.

"Мы знали о многочисленных тоннелях, все кроме одного были заблокированы. В итоге он взорвал себя вместе с тремя детьми", - сообщил Трамп, добавив, что тело джихадиста было изуродовано до неузнаваемости в результате взрыва, однако последующая экспертиза подтвердила его личность.

Президент Трамп и его генералы наблюдают за спецоперацией, фото: whitehouse.gov

"Это было очень четко, как кино", - заявил после операции Дональд Трамп. Вместе с ним за ходом ликвидации Абу Бакра аль-Багдади следили (на фото слева направо) советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, вице-президент США Майк Пенс, министр обороны США Марк Эспер, глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Я наблюдал за операцией из ситуационного штаба, это было как кино", - рассказал Трамп, добавив, что потерь среди американских "морских котиков" не было. Однако во время штурма в доме аль-Багдади было убито много его сообщников.

В своем специальном заявлении, транслировавшемся в прямом эфире, Трамп перечислил кровавые преступления "Исламского государства" и напомнил имена заложников из США, Британии, Иордании, жестоко убитых джихадистами. "Аль-Багдади умер как собака, как трус, - сказал американский лидер. - Мир стал намного безопасней".

Он поблагодарил Россию и Турцию за сотрудничество. Россия открыла пролет для авиации, уточнил он.

"Турция не создала проблем. Они могли бы начать стрелять по нашим, но не стали", - так ответил президент США на вопрос о роли Турции в этой операции.

"Я говорил с русскими перед операцией, я сказал, что мы идем, - рассказал президент США. - Они сказали: "Спасибо, что предупредили".

Кремль отицает помощь и не верит в успех США

Российское минобороны в воскресенье, 27 октября, прокомментировало слова Трампа, заявив, что им не известно ни о каком содействии пролету американской авиации.

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе", - сказал представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в субботу в районе Идлиба не было зафиксировано никаких ударов с воздуха, и ни о каком "якобы оказании содействия пролету американской авиации" минобороны не известно.



