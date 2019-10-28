Вчера вчером, 27 октября, в английском Кембридже скончался известный писатель, общественный деятель и самый знаменитый диссидент СССР - Владимир Буковский. Сообщение о смерти появилось на его официальном сайте.

Причиной смерти стала остановка сердца, врачи в больнице ничего не смогли сделать. Владимиру Буковскому было 76 лет.

Фото: vladimirbukovsky.com

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Владимир Буковский был одним из основателей диссидентского движения в Советском Союзе. В 1960 году он, будучи студентом МГУ, начал посещать поэтические чтения у памятника Маяковскому в центре Москвы. Несколько активистов "Маяковки" были арестованы.

Сам Буковский был впервые арестован в 1963 году за изготовление фотокопий запрещенной в СССР книги.

После выхода на свободу в 1965 году он принял активное участие в подготовке митинга в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля, за что снова был задержан и насильно отправлен в психиатрическую больницу.

После своего очередного тюремного заключения, в 1976 году, власти СССР депортировали его из страны в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, который находился в тюрьме при режиме Пиночета. После обмена Буковский переехал в Кембридж.

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