Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал свою оценку демаршу Украины по поводу возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и считает, что оснований для возвращения украинских представителей в ПАСЕ пока нет.

Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Факты" на "ICTV"

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"На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было принятов то время принято, оно было абсолютно корректным и правильным", - отметил Дмитрий Разумков.

Он так же признал, что в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают такие действия Украины, а есть те, кто предлагает вернуться и не придавать камбэку РФ слишком большое значение.

По словам спикера, конечное решение о возвращении нашей делегации в ПАСЕ должна принимать Верховная Рада.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что новая глава украинской делегации в ПАСЕ заявила, что не боится Скабеевой.

Так же мы рассказывали, что глава ПАСЕ прокомментировала отсутствие украинской делегации на сессии Асамблеи.