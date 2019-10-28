Западный американский штат Калифорния переживает непростые времена. Здесь начались массовые лесные пожары, и губернатор Гэвин Ньюсом был вынужден объявить чрезвычайное положение. Об этом сообщает BBC.

Семья в Калифорнии покидает свой дом из-за угрозы огня, скриншот: BBC

Видео: ABC News

Власти приказали покинуть свои дома 180 тысячам гражданам на севере штата. Дороги вокруг Санта-Розы оказались заполнены машинами, когда люди пытались покинуть района стихийного бедствия.

План эвакуации охватывает территорию округа Сонома на севере штата, где проживает примерно 175 тысяч человек. В округе огнем уничтожено уже 30 тысяч акров лесов (это примерно 120 кв. км - Ред.).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у берегов Калифорнии вспыхнул корабль, без вести пропали 34 человека.