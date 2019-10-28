В порту Кале, который находится в северной части Франции в прицепе-холодильнике нашли восемь мигрантов, среди которых были 4 ребенка. Всех госпитализировали с симптомами легкого переохлаждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В одном из прицепов-холодильников грузовика во французском порту Кале обнаружены восемь мигрантов... По имеющейся информации, среди выявленных в прицепе грузовика мигрантов было четверо детей. Все восемь человек доставлены с симптомами легкого переохлаждения в одну из местных больниц", - говорится в сообщении.

Полиция арестовала двух водителей грузовика, они родом из Румынии.

Мигранты говорят, что сами они прибыли из Афганистана. Фура, в которой их нашли, направлялась в Великобританию. Но ее точный маршрут пока не установлен.

Ранее "Страна" сообщала, что 39 китайцев-мигрантов погибли в фургоне в Британии от 25-градусного холода.

Также мы рассказывали, что в Киеве на Троещине задержали 17 нелегальных мигрантов. 11 из них депортируют.