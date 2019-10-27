Пользователи сети опубликовали видео с момента ДТП под Киевом в Городе Вишневое. Кадры появились на Facebook-странице портала "Киев Оперативный".

"Момент сегодняшнего ДТП на перекрестке в городе Вишневом. Кто-то пытался проскочить на "красный", - говорится в подписи к короткому видео на странице.

Ранее "Страна" сообщала, что чуть ли не половина ДТП в Украине происходит из-за отсутствия дорожной разметки. Особенно при такой погоде, когда чуть ли не круглосуточно стоит густой туман.

Также мы рассказывали, что во вторник, 22 октября, Киевский райсуд Харькова снял арест с автомобиля, которым управляла Елена Зайцева и во время ДТП на улице Сумской в 2017 году, в результате которого погибли 6 человек.