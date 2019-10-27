Полиция Одессы задержала иностранцев, которые устроили драку с поножовщиной, в ходе которой два человека погибли, один получил ранение и находится в больнице. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции в Одесской области.

Полицейские установили и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы как умышленное убийство (ч.2 ст.115), покушение на убийство (ст.15, ч.1 ст.115) и хулиганство (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

"Всем трем фигурантам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, предусмотренное законом за совершенное, - пожизненное лишение свободы", - заявили в полиции.

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