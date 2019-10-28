В Египетской пустыне Сахара начал работать солнечный парк Benban. По мощности он более 1,5 ГВт, что делает его самым большим в мире.

Парк содержит 6 млн фотоэлектрических панелей. Эту информацию обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выложив видео о СЭС на YouTube.

На реализацию проекта ушло 3 года. ЕБРР профинансировал создание 16-ти из 32 участков электростанции.

Солнечная электростанция построена в окрестностях города Ауса и занимает 37 кв. км пустыни Сахара. Благодаря мощности в 1,5 ГВт парк способен обеспечить электроэнергией более миллиона жилых домов. При этом в дальнейшем солнечный парк планирует выйти на мощность в 1,8 ГВт.

Ранее крупнейшей СЭС в мире была Tenger Desert Park в Китае мощностью 1,54 ГВт.

Благодаря новой экологически чистой солнечной электростанции Египет сможет ежегодно предотвращать 1,9 млн тонн выбросов СО2 в атмосферу. При этом к 2020 году страна планирует получать 20% энергии из возобновляемых источников.

Видео: YouTube/European Bank for Reconstruction and Development

Ранее "Страна" сообщала, что норвежцы построят масштабную солнечную электростанцию под Киевом.

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