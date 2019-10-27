Три человека были ранены в результате ДТП, которое произошло в воскресенье вечером в Киеве, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Вечером на пересечении Маяковского и Ватутина столкнулись 2 авто. Предварительно водитель мерседес поворачивал налево с Ватутина на Маяковского, а Хонда двигалась прямо по Ватутина в сторону Петровки. Машины раскидало друг от друга метров на 40. Сильно пострадали 3 человека - они были срочно госпитализированы", - говорится в сообщении на странице портала в Facebook.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

В информации отмечается, что в одном из авто был 12-летний ребёнок, который серьёзных травм не получил. На месте работает патрульная полиция.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в аварии под Хмельницким погибла семья, выжил только один мальчик.

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