Глава Министерства энергетики РФ Алексей Новак заявил, что подрядчик гарантирует своевременное завершение строительства "Турецкого потока". Об этом сообщает ТАСС.

"Строительство продолжается. Подрядчики гарантируют, что все работы будут закончены в срок", - говорится в сообщении.

Также Новак сообщил, что арест акций не повлияет на ход строительства или эксплуатации трубопровода, первые поставки газа по которому намечены на конец 2019 года.

"Турецкий поток" пройдет по дну Черного моря до европейской части Турции и далее до границы с Грецией. Первая ветвь предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия и Турция начали заполнять газом "Турецкий поток".

Также мы рассказывали, что Болгария приступила к строительству газопровода в обход Украины.