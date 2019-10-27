Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену главы Луганской областной государственной администрации, тем, что прошлый глава был медленным. Об этом он сказал во время представления нового главы Луганской ОГА в видеосюжете о поездке президента в Золотое, размещенном на его официальных страницах в соцсетях.

"Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас тут был. Был недолго, потому что, при всем уважении, мы договаривались, чтобы нам нужно делать определенные вещи, помимо слов, очень быстро. Скажем так, он (экс-глава Луганской ОГА Комарницкий - Ред.) не очень быстрый. Очень верю и надеюсь, что вы будете дольше. А дольше - значит результативнее", - сказал президент.

Ранее "Страна" сообщала, что 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской ОГА. Другим своим указом он уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен на этот пост в начале июля этого года.

Гайдай считается человеком советника президента по внешнеполитическим вопросам Ермака. Основной задачей, как писала "Страна", нового губернатора будет поставка угля с неподконтрольных территорий на электростанции "Центрэнерго" - государственной компании, руководство которой связывают с Игорем Коломойским.

Также мы рассказывали, что Зеленский назначил нового зампредставителя президента в Крыму.