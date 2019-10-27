В городе Новомосковске, который находится в Днепропетровской области, 26 октября пациент скорой помощи выпал на проезжую часть из задних дверей кареты.

Видео инцидента опубликовано в Facebook-сообществе "Просто Днепропетровск".

Водитель позади автомобиля, который ехал за скорой помощью успел сманеврировать и предотвратить наезд. В комментариях под видео водителя скорой обвинили в халатности. По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, однако не смогли.

Скриншот: Facebook/Просто Днепропетровск (Днепр)

Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.

Видео: YouTube/Константин Пузырь

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