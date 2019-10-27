В Оппозиционной платформе За жизнь заявили, что суд в Кривом Роге, на котором украинца осудили за ношение футболки с гербом СССР, доказывает, что нынешняя власть не собирается менять националистический идеологический курс, проложенные режимом Порошенко.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Ни одно решение по переписыванию истории, героизации пособников фашизма не отменено и все они продолжают действовать. Высшие руководители государства продолжают ходить на концерты откровенно нацистских групп. В нашей стране по-прежнему можно открыто демонстрировать фашистскую свастику, но попасть за решетку за знамя победы или символику украинского государства, правопреемницей которого является нынешняя Украина. Зе-команда окончательно превращается в идейных последователей своих националистических предшественников", - заявляет партия.

Оппоплатформа требует отменить закон о декоммунизации и реабилитировать всех осужденных по этому закону.

"Партия с самого начала выступала против принятия этого закона, как противоречащего Конституции и исторической памяти украинского народа. Этот закон - орудие националистической диктатуры, который политизирует историю, делает невозможным трезво и объективно оценивать прошлое. Недопустимо подвергать уголовному преследованию за историческую память, за нежелание забыть то, с чем была связана жизнь человека, за воспоминания о том, какой страна была раньше", - говорится в заявлении партии.

В "Оппоплатформе" заявляют, что они будут добиваться восстановления исторической справедливости и бороться "против любых попыток установления в Украине националистической диктатуры".

Ранее "Страна" сообщала, что Кива прокомментировал "слив" Генпрокуратурой дела Стерненко.

Также мы рассказывали, что в Оппоплатформе потребовали от власти не идти "на поводу улицы" по вопросам Донбасса.