Добровольцы, которые находятся на территории Золотое-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после того, как встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и поговорили с полицией, сообщил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, близкий соратников Арсена Авакова, который ранее служил в "Азове". Ветераны "Азова" составили основу протестующих против развода войск в Золотом.

"В Золотом-4 и Катериновке работает 6 патрулей Нацполиции, а также пункт Национальной полиции Украины для приема граждан. Согласно решению руководства ООС, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия. Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заявил Троян.

Ранее "Страна" рассказывала, что означает перебранка Зеленского с националистами в Золотом.

Также мы рассказывали, что освобожденный Зеленским Сенцов заявил, что ему стыдно за президента после инцидента в Золотом.