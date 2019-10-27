То, каким будет законопроект об особом статусе Донбасса, будет зависеть от результата переговоров в Нормандском формате. Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV, передает УНН.

"Очень многое будет зависеть от Нормандских переговоров и от этого будем двигаться (в разработке законопроекта о предоставлении Донбассу особого статуса - Ред.)", - сказал Разумков.

Срок действия закона о временном особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что будущий закон "об особом статусе Донбасса" будет обсуждаться и в "нормандском формате", и с украинским обществом, и станет реальностью только после принятия его в Верховной Раде Украины.

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