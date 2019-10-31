31 октября отмечают День всех святых - Хэллоуин, международный день Черного моря и Всемирный день городов. Именины дня у Андреев, Иванов, Николаев, Елизавет и Сергеев.

Церковные и народные праздники

В церкви вспоминают святого апостола Луку. В народе эту дату еще называли Луковым днем, в старину крестьяне старались съесть хоть немного лука в последний день октября, чтобы здоровье было крепким весь год. Святому Луке молились о благополучии в семье и исцелении глазных болезней. У него просили помощи рыбаки перед выходом в море.

Протестанты сегодня отмечают День Реформации в честь основания Евангелической церкви.

Международные праздники

Самый массовый праздник сегодня - Хэллоуин или канун Дня всех святых. Во времена язычников он знаменовал собой переход от осени к зиме. Сегодня на Хэллоуин дети переодеваются в костюмы и просят сладости. Устраивают костюмированные вечеринки и взрослые. Атрибут сегодняшнего дня светильник из тыквы - фонарь Джека.

Сегодня отмечают международный день Черного моря. 23 года назад Украина, Россия, Болгария, Турция и Грузия подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите Черного моря. Это было сделано после исследований, которые показали, что морю нанесен существенный ущерб из-за загрязнение воды, перелова рыбы и глобального потепления.

Еще одна дата - Всемирный день городов, учрежденный, чтобы привлечь внимание к проблеме мировой урбанизации. По данным ООН боле половины населения Земли живет в городах, при этом в Африке и Южной Азии большая часть городского населения ютится в трущобах. А к 2050 году этот показатель составит 68%. Для сравнения, к 1950 году, в городах жила треть населения Земли.

События и даты

В 1892 году вышла первая книга Артура Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса, которой суждено было стать одной из самых любимых детективов и пережить десятки экранизаций.

В 1961 году тело Сталина убрали из Мавзолея на Красной площади в Москве.

В 1984 году премьер-министр Индии Индира Ганди была убита своими телохранителями сикхами.

В 2011 году на Земле родился семимиллиардный житель.

Именины

Именины отмечают: Андрей, Елизавета, Иван, Николай, Сергей.